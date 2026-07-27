Adı artık Poşetçiye çıktı: Plastik atıkları geleneksel tezgahta kumaşa dönüştürüyor

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4 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ unvanına sahip olan Bilgenur Güngör, atalarından devraldığı geleneksel Rize bezi dokumacılığını geri dönüşüm projesiyle geleceğe taşıyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde Çayeli Halk Eğitim Merkezi ve Çayeli Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Güngör, doğayı kirleten plastik poşetleri, mısır kabuklarını ve tekstil atıklarını dokuma tezgahında pamuk iplerle buluşturarak kumaşlara dönüştürüyor. Güngör, çamaşır makinesinde yıkanabilen, uzun ömürlü ve dayanıklı piknik setleri, giysiler, seccadeler ve çantalar üretiyor. Güngör, ürettiği ürünleri farklı şehirlerdeki etkinliklerde sergileyip, satıyor.

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"DOĞADAKİ POŞETLER BENİ YARALADI"

Ankara'daki Altındağ Açıkhava Müzesi'nde stant açan Güngör'ün özellikle geri dönüşüm projesi kapsamında yaptığı ürünler büyük ilgi gördü. Güngör, ‘Atmadan önce düşün’ sloganıyla toplumsal çevre bilinci oluşturmayı ve atık poşetleri sanata dönüştürerek doğayı korumayı hedeflediğini söyledi. Güngör, "Doğada fotoğraf çekerken gördüğüm poşetler beni çok yaraladı. Bunları nasıl dönüştürebilirim diye düşündüm ve poşet dokumaya başladım. Daha sonra mısır kabuklarını ve tekstil artıklarını da dokudum. Poşetlerden kumaş ürettim. Poşetleri bir santimetre genişliğinde kesiyorum. Ardından 84 yaşındaki annem bu parçaları halka halka birleştirerek, ip haline getiriyor. Bu ipleri bobinledikten sonra dokuma tezgahında pamuk çözgüyle buluşturuyorum. Bu kumaşlardan piknik setleri, plaj setleri, seccadeler, yaygılar ve akla gelebilecek birçok ürün yaptım. Poşet kumaşları çamaşır makinesinde 30-40 derecede yıkadık. Hiçbir şey olmadı. 6-7 yıldır aynı ürünleri kullanıyoruz. Halen ilk günkü gibi kullanılabiliyor. Doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğa bizsiz olur, atmadan önce düşün" ifadelerini kullandı.

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"POŞETLERİ KUMAŞA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Yaptığı çalışmaların çevresinde büyük ilgi gördüğünü dile getiren Güngör, "İnsanlar bana artık adımla değil, ‘poşetçi’ diye sesleniyor. Misafirliğe gittiğim evlerde benim için poşetler hazırlanıyor. Tanıdığım herkes poşetleri bana nasıl ulaştırabileceğini soruyor, hatta kargoyla göndermek isteyenler oluyor. Bu durum insanların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı hale geldiğini gösteriyor. Ne kadar çok poşeti doğadan kurtarıp yeniden kullanıma kazandırabilirsek o kadar büyük kazanç sağlamış oluruz. Bu konuda daha büyük projeler yapılmasını ve sesimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorum. İnsanlarda ‘atmadan önce düşün’ bilincinin oluşması gerekiyor. Dokuma tezgahında poşetleri kumaşa dönüştürüyoruz. Ardından yelek, çanta ve daha birçok üründe kullanabiliyoruz" diye konuştu.

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Ürünleri ilk görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Güngör, “İnsanlar gerçekten poşetten yapıldığına önce inanamıyor. Detaylı şekilde anlattığımızda ve gösterdiğimizde hem şaşırıyor hem de ürünü sahiplenmek istiyorlar. Çünkü hem çevreye katkı sağlayan hem de kimsede olmayan özel ürünler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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