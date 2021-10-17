Adetliyken ( Regl iken) salavat getirilir mi, hangi ibadetler yapılır? Diyanet bilgisi

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Özellikle kandil akşamlarında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, okunabilecek bazı dualar ve yapılabilecek ibadetler konusunda araştırmalarda bulunuyorlar. Bunlar arasında en çok sorgulananlardan biri de adetliyken (regl iken) salavat getirilir mi, neler yapılabilir sorusu oldu. İşte Diyanet bilgisi ile adetliyken yapılabilecek ibadetler...

ADETLİYKEN SALAVAT GETİRİLİR Mİ?

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 319-320; Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

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Adetli olan kadınların ibadet anlamında yapabilecekleri ve yapamayacakları hususlar ayrı ayrı olarak ele alınmış bir durumdur. Kadınlar adetliyken dua edebilirlerken Peygamberin hadislerine istinaden kadınların bu dönemlerde oruç tutamayacaklarını bildirilmiştir. Bu düşünce tüm İslam dünyasında hakimdir.

Kadınlar adet ve loğusa döneminde oruç tutamıyorlar. Ancak adet dönemleri bittikten sonra oruç için kaçırdıkları günleri ayrıca telafi edebiliyorlar. Diyanet işleri başkanlığına göre kadınlar adetliyken oruç tutmazlar. Çünkü Hz. Peygamber bu durumdaki kadınların oruç tutmayacaklarını ve namaz kılmayacaklarını bildirmiştir

ADETLİYKEN CAMİYE GİRİLİR Mİ?

Hadislerde bu konu hakkında herhangi bir husus söz konusu değildir. Ancak İslam alimleri adetli kadınlarının camiye girmelerinin caiz olmadığını yönünde görüş bildiriyorlar. İslam dünyasında bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları söz konusu olsa da Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki görüşü temel esaslara göredir.

Diyanet işleri başkanlığı da ayız ve nifas hâlleri, dinimizce hükmen kirlilik sayılmakta ve ibadetlere engel kabul edilmektedir yönünde görüş bildiriyor. Camiler de ibadet mekânıdırlar. Hz. Peygamber (S.A.V.), “Ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini / mescid içerisinde bulunmasını helal görmüyorum.” “Mescid, hayızlı ve cünübe helal değildir.” buyurmuştur.