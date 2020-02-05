Adetliyken dua okunur mu, camiye girilir mi, oruç tutulur mu? (Diyanet Cevapları)

Kadınların özel günlerinde yapacakları ya da yapamayacakları konusunda yıllardır İslam Dünyasında tartışmalar söz konusu olmuştur. İslam Dünyasında bu konuda neler yapılabileceği konusunda hadis ve ayetlerden yola çıkılarak belirli düzenlemeler getirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu hususları göz önüne alarak kadınların adet dönemleri esnasında neler yapabilecekleri ya da yapamayacakları konusunda görüşlerini bildirerek insanların bilgilenmelerine imkan sağlamıştır.



Adetliyken Dua Okunur mu?



İslam dünyasında kadınların adetli ve loğusa dönemlerinde dua okumalarında herhangi bir sakınca olmadığı görüşür hakimdir. Kadınların bu dönemde dua okuyabilecekleri gibi dua niteliğinde olan ayeti kerimleri de okumalarında bir sakınca olmadığını beyan ediyor. Duanın, adetli olsun olmasın her kadının yapabileceği hususlar arasında gösterildiğinden İslam Dünyasındaki genel kanı olarak kadınların bu dönemlerinde dua okuyabilecekleri yönündedir.



Diyanet İşleri Başkanlığına göre de kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler



Adetliyken Oruç Tutulur mu?



Adetli olan kadınların ibadet anlamında yapabilecekleri ve yapamayacakları hususlar ayrı ayrı olarak ele alınmış bir durumdur. Kadınlar adetliyken dua edebilirlerken Peygamberin hadislerine istinaden kadınların bu dönemlerde oruç tutamayacaklarını bildirilmiştir. Bu düşünce tüm İslam dünyasında hakimdir.

Kadınlar adet ve loğusa döneminde oruç tutamıyorlar. Ancak adet dönemleri bittikten sonra oruç için kaçırdıkları günleri ayrıca telafi edebiliyorlar. Diyanet işleri başkanlığına göre kadınlar adetliyken oruç tutmazlar. Çünkü Hz. Peygamber bu durumdaki kadınların oruç tutmayacaklarını ve namaz kılmayacaklarını bildirmiştir

Adetliyken Camiye Girilir mi?



Hadislerde bu konu hakkında herhangi bir husus söz konusu değildir. Ancak İslam alimleri adetli kadınlarının camiye girmelerinin caiz olmadığını yönünde görüş bildiriyorlar. İslam dünyasında bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları söz konusu olsa da Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki görüşü temel esaslara göredir.



Diyanet işleri başkanlığı da ayız ve nifas hâlleri, dinimizce hükmen kirlilik sayılmakta ve ibadetlere engel kabul edilmektedir yönünde görüş bildiriyor. Camiler de ibadet mekânıdırlar. Hz. Peygamber (S.A.V.), “Ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini / mescid içerisinde bulunmasını helal görmüyorum.” “Mescid, hayızlı ve cünübe helal değildir.” buyurmuştur.



Adetliyken Tesbih ve Zikir Çekilir mi?



Merak edilen bir başka konu da adetli kadınların tespih ve zikir çekip çekemeyecekleri konusudur. Bu konuda İslam dünyası kadınların adet dönemlerinde tespih ve zikir çekmelerinin herhangi bir olumsuz tarafı olmadığını, kadınların bu dönemde ibadet anlamında tespih ve zikir çekebilecekleri yönünde görüş bildirmiştir. Tespih ve zikir çekme eylemi, dua okuma ile aynı kategoride ele alınan bir durumdur.



Ancak İslam dünyasında bazı mezhepler kadınların bu özel dönemlerinde zikir ve tespih çekmelerinin caiz olmayacağını beyan etmiştir. Diyanet işleri başkanlığının bu konu hakkında görüşünde kadınların özel günlerinde tespih ve zikir çekmelerinin dinen herhangi bir sakıncasının olmadığı yönündedir.



Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam usul ve esasları hakkındaki görüşlerini İslam Dünyasında kabul edilen genel görüşe ve aynı zamanda kutsal kitaptaki ayetler ve peygamberin hadislerini esas alarak uyguluyor.