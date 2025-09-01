×
Su çekilince hazine ortaya çıktı | Göle serinlemek için giren vatandaş buldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İznik Gölü#Tarihi Eser
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 16:26

Bursa’da, su seviyesi düşen İznik Gölü’nün Orhangazi sahili kıyısında, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu.

İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren kişi, suların çekildiği alanda çok sayıda büyük taş fark etti. Taşları inceleyen kişi, üzerinde işlemeler olduğunu görünce durumu İznik Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sütun başlıklarının bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı.

Suyun içinde yer alan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği öğrenilirken, sütun başlıklarının tarihi eser olabileceği değerlendirildi.

