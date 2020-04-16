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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Adeta insanlıktan çıktık, nöbetçi berberler açın

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Adeta insanlıktan çıktık, nöbetçi berberler açın
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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs salgını nedeni ile berberlerin kapalı olmasına “Berberler noktasında bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi tıraş olamayan (benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın” diye tepki gösterdi.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şöyle dedi: “En azından hijyen, sağlıklı ortam ve tedbir alınarak, berber ve kuaförler nöbet usulüyle açık tutulsun.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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