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"Adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu"... Şişlik sebebiyle gitti karnından çıkan şok etti

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#Bursa#Karın#Kitle
Adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu... Şişlik sebebiyle gitti karnından çıkan şok etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 13:10

Bursa'da karın bölgesindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 40'lı yaşlardaki kadın hastanın yapılan tetkiklerinde karın içinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında büyük bir kitle tespit edildi. Ameliyatla kitle patlatılmadan çıkarıldı.

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Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, hastanın ilk muayenesinde karşılaştığı manzaranın doğuma hazırlanan birini andırdığını belirterek, "Gerçekte 10 kiloluk bir kitleyle karşı karşıyaydık. Karın bölgesinde büyük, hareketli, kistik bir yapı mevcuttu. Hastamız uzun süre farklı hastanelere başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak bir türlü ameliyata alınmamıştı. Bize geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorgundu" dedi.

KİTLE PATLATILMADAN ÇIKARILDI

Bu denli büyük bir cerrahinin riskleri nedeniyle çok disiplinli bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Dr. Özer, "Kadın doğum, radyoloji ve anestezi uzmanlarımızla birlikte çalıştık. Kitlenin yerleşimini detaylı inceledik ve olabilecek komplikasyonlara karşı her adımı titizlikle planladık. Başarılı bir operasyon oldu" ifadelerini kullandı.

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Ameliyat sırasında kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının en önemli öncelik olduğunu belirten Özer, "Bu tür kistlerde en büyük risklerden biri, içinde kanser hücresi bulunması ve kitlenin ameliyat sırasında etrafa yayılmasıdır. Bu, hastanın prognozunu ciddi şekilde etkileyebilir. Biz ekip olarak çok dikkatli çalıştık ve kitleyi kontrollü şekilde çıkardık. Ardından frozen (hızlı) biyopsi yapıldı ve sonuç temiz geldi. Bu, tüm ekip için büyük bir rahatlama oldu" dedi.

Operasyon öncesi yaşam kalitesi oldukça düşen hastanın artık sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Dr. Özer, "Kabızlık, idrar yapmada zorluk, mide bulantısı ve kasık ağrılarıyla yaşıyordu. Sırt üstü yatamıyor, adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu. Şimdi kontrol altında, rahat bir şekilde yaşamına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Cerrahinin insan hayatına olan katkısına da dikkat çeken Dr. Özer, "Biz cerrahlar hastalara dokunmayı, onların yaşamına nefes olmayı seviyoruz. Bu yüzden ‘kanseri değil, cerrahisini seviyoruz' diyoruz" dedi.

 

"KADINLAR VÜCUTLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ İHMAL ETMEMELİ"

Kadınlara önemli bir uyarıda bulunan Dr. Özer, "Karın, meme veya vücudun herhangi bir bölgesinde fark edilen kitle, şişlik, ağrı ya da şekil değişiklikleri asla hafife alınmamalı. ‘Geçer', ‘önemsizdir' diyerek ertelenmesi, ileride çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

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#Bursa#Karın#Kitle

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