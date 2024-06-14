Adeta bayram göçü: Yollarda trafik, havalimanlarında izdiham... Ünlü tatil ilçesine bir günde 20 bin araç girdi

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar yola çıktı. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde ise yoğun trafik havadan dron ile de görüntülendi. Yoğun trafiğin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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BODRUM'A 24 SAATTE 20 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu. Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

9 günlük bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün için bin 608 sefer düzenleneceği belirtilirken 262 bin 878 yolcu bu seferlerde seyahat etmiş olacak.

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Kurban Bayramına sayılı günler kala, 2023- 2024 eğitim öğretimin yılının da sona ermesiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin tatil yolculukları başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BİN 608 SEFER YAPILACAK

Okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nda uçuş ve yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bin 608 uçuş gerçekleşmesi ve 262 bin 878 yolcuya hizmet verilmesi planlanıyor. İstanbul'daki bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen de ise toplam 743 sefer yapılması ve bu seferlerde yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

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HAVAYOLU ŞİRKETLERİ EK SEFERLER KOYDU

Kurban bayramı tatili dolayısıyla Pegasus Havayolları, 14-24 Haziran tarihleri arasında 97 ek sefer planladı. Söz konusu tarihler arasında planlanan ek seferlerin 64 iç hat, Kıbrıs'a 28, İtalya'ya 4 ve Kuveyt tek ek sefer düzenlenecek. Bayram nedeniyle iç hatlarda yolcu yoğunluğunun yaşandığı uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu. Kıbrıs uçuşlarındaki yoğunluk nedeniyle havayolu şirketi Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir Havalimanlarından ek seferler planladı. Yurt dışı uçuş noktalarında ise en çok yoğunluk yaşanan ülke ise İtalya oldu.

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“MEMLEKETE SENEDE BİR KEZ GİDİYORUM”

Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Yunus Emre Çapacı, "Bileti bir ay önceden almıştım, bu yüzden bilet bulmakta zorluk yaşamadım. Bayramı köyde geçirmeyi planlıyorum. Memlekete senede bir kez gittiğim için oraları çok özledim. 9 günlük bayram tatilini köyümde değerlendirip İstanbul'a geri döneceğim. Bayramda herkes mutlu olsun, herkesin yüzü gülsün" dedi.

“BAYRAM TATİLİNDEN SONRA İŞİMİN BAŞINA GERİ DÖNECEĞİM”

Yolculardan Hasan Yıldız ise "Bayramda ibadetlerimizi yerine getireceğiz, kurbanımızı keseceğiz. Bayram tatilinden sonra işimin başına geri döneceğim. Kazasız belasız bir bayram diliyorum. Türk milletinin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.