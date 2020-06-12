Adet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bu yazışma üzerinden aslına bakılırsa TDK açısından adet kelimesinin eş anlamlısı, ‘tane ya da miktar.’ biçiminde karşılık buluyor. Fakat aynı zamanda bu kelime, ‘gelenek’ biçiminde tanımlanmaktadır. Bu ifadeyi alabilmesi için ise, ‘A’ harfinin üzerinde bir şapka bulunması gerekmektedir. O yüzden şapka bulunmadan yazılmış adet kelimesi, ‘tane’ olarak karşılık buluyor.

Adet Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman adet kelimesinin eş anlamlısı, ‘miktar veya tane’ ifadesi ile beraber bizi karşılamaktadır. Türkçede bu anlamı ile beraber adet sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu kalemden birkaç adet aldım.’’

‘’Malzemeler adet halinde satılıyordu.’’

Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına amaca uygun biçimde anlamına göre değerlendirebilirsiniz. Yaygın kullanılan ve birçok değişik olgu ya da olay ile eşya karşısında değerlendirilen sayısal bir kelimedir. Daha çok maddesel durumlar karşısında değerlendirilir.