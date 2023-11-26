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Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı

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#Denizcilik Genel Müdürlüğü#Aden Körfezi#Central Park
Aden Körfezinde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 22:23

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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#Denizcilik Genel Müdürlüğü#Aden Körfezi#Central Park

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