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Adem Sağlam'dan 3 aydır haber yok! Gözü yaşlı abisi kardeşinin bulunmasını istiyor

#Afyonkarahisar#Adem Sağlam#Ali Sağlam
Adem Sağlamdan 3 aydır haber yok Gözü yaşlı abisi kardeşinin bulunmasını istiyor

Afyonkarahisar’da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22 yaşındaki Adem Sağlam'ı arama çalışmaları devam ederken, gözü yaşlı ağabeyi sırra kadem basan kardeşinin bulunması için yardım istiyor. Kaybolan gencin 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf Sağlam’ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cesedinin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi.

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Bolvadin ilçesinde yaşayan Adem Sağlam (22), yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umudu ile bekleyen Sağlam’ın ağabeyi Ali Sağlam, kardeşi geri gelmeyince bir hafta önce akrabaları ile birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri Sağlam’ın bulunması için çalışma başlatırken, sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı ve 22 yaşındaki genç bulunamadı.

KAYBOLAN GENCİN 4 YIL ÖNCE BİR AĞABEYİNİN DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sağlam’ın ağabeyi Ali Sağlam, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatından endişe ettiğini ve 3 aydır kendisinden bir haber alamadıklarını ifade etti.

Üç ay geçmesine rağmen kardeşinin izini bulamadıklarını dile getiren ve sürekli gözyaşı döktüğünü kaydeden Sağlam, “Kardeşimin bulunması için yetkililerden yardım istiyorum. Kardeşim bir an önce ortaya çıksın” dedi.

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Kaybolan gencin 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf Sağlam’ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cesedinin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi.

 

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#Afyonkarahisar#Adem Sağlam#Ali Sağlam

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