Adem isminin anlamı nedir? Adem ne demek

Adem Arapça kökenden gelen ve yerleşik olarak Türkçede bulunan isimlerden biridir. Türkçe anlamı ise, ‘adam ve iyi, temiz kimse’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda tarihi ve dini açıdan da insanlar için çok özel bir yere sahiptir.

Adem İsminin Anlamı

Adem ismi farklı anlamları üzerinden ele alınmakta ve tarihi yapısı olarak da ön plana çıkmaktadır.

- Adam,

- İyi, temiz kimse,

- Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası olması ile beraber ilk peygamber,

Aynı zamanda insan olarak isimlendirilen varlık şeklinde de önemli bir tarihi yapıya sahiptir. O yüzden pek çok ebeveyn erkek çocukları için bu ismi vermek adına araştırma gerçekleştiriyor. Diğer yandan merak edenler için Adem adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de tam olarak 25 farklı yerde geçen bir isimdir.

Eğer çocuğunuz adına güzel bir isim arıyorsanız listeye eklenecek en özel adlar arasında Adem gelmektedir. Hem tarihi hem de İslami açıdan ve üstelik insanlık üzerinden çok önemli bir isimdir. Bu güzel adı tek başına kullanabilir ya da farklı isimler ile beraber bir araya getirebilirsiniz.