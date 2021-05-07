‘Adaylıkta engel değil yol açıcı olacağım’

İŞBİRLİĞİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

KRT TV’de önceki akşam soruları yanıtlayan Akşener, “İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor. Saadet Partisi fena gitmiyor. DEVA ve Gelecek Partileri var. Muhtemelen işbirliği söz konusu olacak gibi görünüyor, DEVA ve Gelecek partilerinden bahsediyorum. Baktığınız zaman bir bütünde seçilmesi mümkün görünmüyor cumhur ittifakı adayının. Cumhur ittifakı, et tırnak oldular” dedi.

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