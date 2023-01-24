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Adaylıkla ilgili neyin ne olduğu Anayasa’da yazıyor

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#CHP#Faik Öztrak#Altılı Masa
Adaylıkla ilgili neyin ne olduğu Anayasa’da yazıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığının önünde yasal engel olup olmadığı tartışmaları için, “Neyin ne olduğu anayasada yazıyor. Seçime giderken milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığının önünde yasal engel olup olmadığı tartışmaları için, “Neyin ne olduğu anayasada yazıyor. Anayasayı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır. Biz seçim sathı mailinde milletin açlığı, yoksulluğu, onları nasıl refaha çıkaracağız bunlar tartışılsın istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olması ve onun da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilinceye kadar fiilen başbakanlık yapmasını istediği iddiaları için de Öztrak, “Kimse boşuna heyecanlanmasın. 6 lider ülkemize demokrasiyi, hak, hukuk, adaleti getirmeye kararlıdır” diye konuştu.

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İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasını da sert bir şekilde kınayan Öztrak “Bu yapılan alçaklıktır; İslam düşmanlığıdır. Bu iğrenç olay, ifade özgürlüğü kılıfına sokulamaz. Bunun Türk kamuoyunu özellikle provoke etmek için yapıldığı son derece açık.Her seçim öncesi artık mutat hale gelen bu senaryolar hükümetin değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramıyor” dedi.

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#CHP#Faik Öztrak#Altılı Masa

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