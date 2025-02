Adaylık yarışına 25 imza şartı

Haberin Devamı

CHP’nin dün Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısında, “aday kriterleri” ile adayın belirlenmesinde uygulanacak önseçime ilişkin ayrıntıların değerlendirildiği belirtildi. CHP kulislerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adlarının öne çıktığı bu yarışta aday enflasyonunun önüne geçilmesine yönelik öneriler de masaya geldi.

EN FAZLA 10 ADAY

Kulislere göre, bu öneriler arasında Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ya da il başkanlarından 25 imza desteği alanların aday olabilmesi seçeneği öne çıktı. Her PM üyesi, milletvekili ve il başkanının sadece bir aday için oy kullanabilmesini de öngören bu seçeneğe göre PM üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının sayısı dikkate alındığında en fazla 10 aday önseçime katılabilecek.

ADAY YÖNERGESİ HAZIRLANIYOR

CHP’de aday için, mevcut 1.6 milyon üyenin yanı sıra nisan ayı sonuna kadar sürmesi beklenen takvim içinde partiye üye olacaklar da oy kullanabilecek. Üyelik başvuruları için takvim başlatılırken, ilan edilecek sürenin bitiminden sonra üye olanlar ise oy kullanamayacak. Aday süreciyle ilgili bu ayrıntıların dünkü MYK’da değerlendirildiği belirtilirken CHP kaynakları, “Aday kriteri ve ön seçim kurallarına ilişkin kapsamlı bir yönerge hazırlanıyor. En kısa sürede kamuoyunun bilgisine sunulacak” dedi.

YÖNTEM ONAY ALDI

Öte yandan CHP’nin yaptırdığı ankete göre adayın önseçimle belirlenmesi yöntemini olumlu bulanların oranı yüzde 69.7 oldu. CHP’nin paylaştığı anket sonuçlarına göre, yöntem CHP’liler arasında yüzde 90.1 oranında onay gördü. Yine anket sonuçlarına göre yöntem AK Partililerin yüzde 44.5’i, MHP’lilerin yüzde 61.5’i, İYİ Partililerin yüzde 92.2’si, Yeşil Sol Partililerin de yüzde 93.5’i tarafından da olumlu bulundu. Ankete katılan ve bir önceki seçimde oy kullanmadığını söyleyenlerin yüzde 69.6’sının da bu yöntemi olumlu bulduğunu söylemesi dikkat çekti.

UZUN VE ENGİNYURT CHP’YE KATILIYOR

- Demokrat Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da CHP’ye katılıyor. Uzun ve Enginyurt’un rozetlerini CHP’nin bugünkü Meclis grup toplantısında Genel Başkan Özel takacak. CHP kulislerinde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de önümüzdeki süreçte partiye katılabileceği konuşuluyor.

DENİZ YÜCEL: DOĞAL VE GEREKLİ BİR DURUM

- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu parti içinden gelen “aday erken” çıkışlarına yanıt verdi. Yücel “CHP, bugün erken seçim değil derhal seçim diyen bir parti. CHP, 2025’te bu milletin önüne sandık gelecek diyen bir parti. Dolayısıyla derhal seçim diyen bir partinin, cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar doğal ve gerekli bir durum olamaz” diye konuştu.

YAVAŞ’TAN ADAYLIK YANITI: GÜN OLA HARMAN OLA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken olduğu söyleyen Yavaş, “Önseçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına mı gelir?” sorusuna “Öyle bir şey yok canım, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola” yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Olası Bir Deprem’e Hazır Mıyız?” etkinliğine katıldı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Her şey değişir. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Buna yoğunlaşıyoruz.

SEÇİM TARİHİ BELLİ DEĞİL

Seçim tarihimiz henüz belli değil. Asgari ücretlilere ne yapabiliriz, muhtaç duruma düşürülen asgari ücretliler var. Emeklilerin durumu nedir, dar gelirlilerin durumu nedir bunların peşindeyiz. Artan katkı payı yüzünden hastaneye gidemeyen, ilaç alamayanlar var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunları yapmak öncelikli olarak bizim belediyemizin görevi. Daha önce de söylediğim gibi Ankara’da kimsenin soğuktan, açlıktan ölmemesi, hiçbir öğrencimizin eğitimden mahrum kalmaması bizim en büyük önceliğimiz. Onun haricindeki bütün gündemler daha sonra geliyor.”

ÖYLE BİR ŞEY YOK CANIM

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine yönelik eleştirileriyle ilgili ise “Sayın Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle; toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım. Her hâlükârda erken seçim istiyoruz. Her ne kadar 2028 deseler de ben 2028’e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim” dedi. Mansur Yavaş, “Önseçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına mı gelir?” sorusuna da “Öyle bir şey yok canım, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun daha geniş konuşuruz” yanıtını verdi.

