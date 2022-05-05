‘Adaylık meselesi gündemimde yok’

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DEĞİŞİM VAR

(Cumhurbaşkanlığı’na aday mısınız?): “Tarihi oyla seçilen İBB Başkanı olarak Türkiye’nin de sorunlarına karşı sorumluluk taşıyorum. Bana en ağır lafı edene ‘Ya Rabbi şükür’ diyecek halim yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi ise benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimdeki değişim var. Hem de hiç tarif edemeyeceğim şekilde.

(Kılıçdaroğlu ile aranızda soğukluk var mı): İBB Başkanı, genel başkanıyla ne haddine kavga edecek? Kıymetli mevkidaşım Mansur Yavaş’la da bir yarış söz konusu değil. Elbette bir hizmet yarışı vardır. Ama bu yolculuğun sonrası ne olur, ne gösterir onu Allah bilir.

YURTLARINDA YAŞASINLAR

(Göçmen sorunuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?): İyi yönetilmediği takdirde uzun yıllar toplumu meşgul edecek bir soruna dönüşecek. Mültecilerin kendi yurtlarında yaşamalarını sağlayacak bir altyapıyı oluşturmak gerek. Suriye ile sağlıklı bir ilişki ve barışın tesisi için de başka ülkelerin sürece dahil olması gerekiyor.”