Adaylık Kaldırma Sınavı nedir? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman?

Öğretmen adaylarının gireceği ve 25 Nisan'da organize edilmesi planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ileri bir tarihe ertelendiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bu gelişmenin ardından, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihi araştırma konusu oldu. İşte, MEB 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında tüm ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." açıklamasını yaptı. Selçuk, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik." ifadelerini de kullandı.

MEB AKS SINAVI SONUÇLARI

Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 (altmış) puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılacaktır. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere, bildirilen sınav sonuçlarına göre başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.