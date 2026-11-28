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Özel, dün akşam katıldığı KOZA TV canlı yayınında özetle şunları söyledi:

“İmamoğlu YENİ Parti’nin de CHP’nin de benim de adayım değil; milletin adayı. Haftaya bugün bu konu hakkında Ankara’da çok önemli bir basın toplantısı yapacağım. Tüm Türkiye haftaya bugün başka bir şey konuşuyor olacak.

NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ

Her zaman baskın seçim olasılığı var. Baskın seçime hazırız. Biz kurultayımızı yaptık. 15 Mayıs’tan önce yapılmış seçimlere YENİ Parti giremez. Böyle bir durumda başka bir partiden seçime girebilir, böyle bir tedbirimiz var. Bana sorsalar seçimi 60 gün sonra yapsınlar. Ne kadar erken o kadar iyi.

Fon olayının üzerinin kapatılabileceğine dair alametler var ama kapatamazlar. Fon meselesinde 1 milyona kadar paralar ödendi deniyor. Fon mağdurları soruyor ‘Nerede ödendi?’ diye. Bu mesele mağduriyet boyutundan ötürü bitmez. Sırayla bütün kanalları kapatıyorlar. Bunların tamamı yönetemediklerinin, sorunları çözemediklerinin görünmemesi için.

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TUTUKLULARIN YARISIYLA GÖRÜŞTÜK

Fatma Betül Sayan Kaya 19 gün içeride kaldı. Ben 19 ay cezaevinde yatsın demiyorum ama ona uygulanan Ekrem İmamoğlu’na da uygulansın diyorum. Adalet Bakanı, tutukluluk istisnai bir şeydir diyor. Bu tutukluluk AK Parti’ye denk gelince istisnai oluyor da bizim arkadaşlarımıza gelince kaide oluyor.

Fondan tutuklu herkes için Adalet Bakanlığı’ndan görüşme izni aldık. Tutukluları ziyaret ediyoruz, kimi görüşüyor kimi görüşmüyor. Tutukluların hemen hemen yarısıyla görüştük. İddianame yazma konusunda dünyanın en tembel yapısı bir anda hızlandı. Her şey daha yeni, daha nereye varacağı belli değil. Gündemden düşsün, bitsin bu iş talimatını almışlar herhalde. Oysaki, İBB’de 11 ay iddianame yazmadı bunlar. Burada 20 günde iddianame yazıyorlar.”