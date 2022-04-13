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‘Adayınızı ilan edin’

#Devlet Bahçeli#MHP#Muhalefet
‘Adayınızı ilan edin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır. Biz, bir tas hoşaf, kuru bir ekmek yiyerek Çanakkale’de direnmiş bir milletiz. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neden bahsediyor? Bozgunda fetih rüyası görüyorlarsa, bu rüyalarının kâbusla biteceğini görmeleri de mukadderdir. Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye’nin üç-beş kuruşa adaleti sattığını iddia edenler zillettedir.

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NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, o mu olsun bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki, bizim adayımız, Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı. Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın, ilan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim. Devlet kurumlarının kapısına dayanan, en son olarak da Et ve Süt Kurumu’na musallat olan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye Cumhuriyeti’nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını yapan zırvadır, zorbadır, zillettir.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#Muhalefet

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