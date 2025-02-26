Adayını seç tarihe geç

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Muhalefetin ağır bir saldırı altında olduğu ama bizim bir ve birlikte olmamız gerektiği konusunda ortak mutabakatımızı bir kez daha hem de tüm görüşmelerden sonra basının önünde de teyit ettik. Bundan sonra da bu temasları sürdürmeye, muhalefeti bir ve bütün halinde, kimseyi itmeden, kenara ayırmadan, unutmadan, geride bırakmadan, yalnızlaştırmadan, asla kibre kapılmadan bir büyük mücadeleyi hep beraber vermeye kararlıyız.

SAHTE ALKOLDEN ÖLENLER

İki hafta içinde sahte alkolden İstanbul’da 70, Ankara’da 65, toplam 135 kişi öldü. Ben çıkıp bunu araştıralım diyorum. Grup toplantısında ‘Bakın’ diyor, ‘Rakı hesabı yapıyor grupta’ diyor. Canın hesabını yapıyorum ben burada. Ayrıca rakı meselesi, alkol meselesi dokunulmaz değildir. Senden, ondan, bundan gizlenecek, utanılacak bir şey değildir. Bu insanlardan aldığın fahiş vergiler, hayat tercihi vergileri ve yaptığın bu vergilerin tamamının ideolojik olması ayıptır. Ne içki içen suçludur, ne de sen onu yargılayacak makamdasın.

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ASKIDA VİCDANI KALDIRIN

İttifak ortağın askıda 9 gülek buğday kampanyası başlattı. Kampanyanın kendisi, ittifak ortağının diğerini afişe etmesi. İnsanların ekmek yapmaya muhtaç hale geldiğinin itirafından başka bir şey değildir. Benim MHP grubuna önerim şudur; askıda vicdan. Vekil uygulamasını sona erdirin, hep beraber bu memleketin sorunlarını konuşalım.

GELECEĞİN MUHALEFETİ

Bir ülkede muhalefet, iktidara muhalefet eder. Eğer iktidar, muhalefete muhalefet etmeye başladıysa, psikolojik olarak iktidar el değiştirmiştir. Yani Tayyip Bey haklıdır; CHP, Türkiye’nin birinci partisi, AK Parti de geleceğin ana muhalefet partisidir. AK Parti’nin 1608 sayın delegesine, toplam değeri 6 milyon 750 bin lira olan, tanesi 4 bin 200 lira olan saat hediye ettiler. ‘CHP’nin kongresinde şaibe var’ diyor. Ya CHP’nin kongresinden bir 4 bin liralık saati bir kişinin kolundan çıkarıp bir kişiye verdiğinin görüntüsünü bulsanız, dünyanın en mutlu insanı olacaksınız.

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BU SEÇİM DEMOKRASİ DEVRİMİ

Demokrasinin gür sesi CHP, cumhurbaşkanı adayını üyelerimizin katıldığı önseçimle belirliyor. Bu seçim, bir demokrasi devrimi, şölenidir. Bu seçim, getireceğimiz erken seçim sandığının öncü ama kararlı adımıdır. Bu seçim, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek iktidar yolculuğumuzun ilk adımıdır. Çağrım, tüm Türkiye’yedir. Gel, adayını seç ve tarihe geç. Hepinizi bekliyoruz. CHP olarak tarihin akışını değiştirmeye, o akışı değiştirecek adayı belirlemeye her birinizi davet ediyorum.”

BİR TARAFA NOT EDİYORUM

Disiplin Kurulu’nun Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan, (teğmenlerin) ihracına şerh koydu, itiraz etti. O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.”

PİDE HESABI

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Kızıyor ya ‘Altın hesabını bırak’ diye. Bıraktım bak, pide hesabı yapıyorum. Ramazan pidesinin kilosu 2002’de iki liraydı. Şu anda pidenin kilosu 80 lira. Tam 40 kat artmış, yüzde 4 bin artış var. Biz Ramazan kolisinin hesabını 81 ilde yapmaya, milletimize anlatmaya devam edeceğiz.