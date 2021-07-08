'Adayımız Kılıçdaroğlu' muamması

Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Her CHP’li genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Ancak Genel Başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığına ya da başka adaylığa Millet İttifakı ortak karar verecektir. Kuşoğlu’nun Genel Başkanı aday olarak görmek istemesi normaldir” dedi.

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