'Adayımız Kılıçdaroğlu' muamması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, önceki gün Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği ilçe binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama kulislerde karar verildi, Kılıçdaroğlu aday olacak diye değerlendirildi.
Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Her CHP’li genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Ancak Genel Başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığına ya da başka adaylığa Millet İttifakı ortak karar verecektir. Kuşoğlu’nun Genel Başkanı aday olarak görmek istemesi normaldir” dedi.