"Adayım’ dersem ittifak dağılır"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasına yönelik çağrılara karşı, “Bu talep aslında biraz da Millet İttifakı’nı zora sokma yönündeki bir talep” yorumunu yaptı. CHP Lideri, Karar TV’de katıldığı programda şunları söyledi:

BİZİM DE AKLIMIZ VAR

(Siz de yarışmak istiyor musunuz Tayyip Bey’le?) Erdoğan’ın beni karşısında görünce mutlu olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bir de şu var; bu talep aslında biraz da Millet İttifakı’nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz. Bizim de aklımız var, biraz konuşacağız.

UZLAŞMACI OLMALI

Cumhurbaşkanı adayının sadece Millet İttifakı değil, diğer siyasi partilerle de görüşme konumunda olması lazım. Uzlaşmacı kimliğinin olması, devlette liyakati koruması, kurumlara dışarıdan müdahaleyi engellemesi, her kuruş verginin hesabının vatandaşa verilmesi... Bunları sağlıklı götürebilecek pozisyonda bir kişi olması lazım.

GÜÇLÜ İSİM OLACAK

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Başlangıçta zaten seçeceğimiz cumhurbaşkanı, güçlü bir cumhurbaşkanı işin doğası gereği. Ama bu cumhurbaşkanının alacağı temel kararları ittifakı oluşturan liderlerle ortak alması lazım. Madem söz verdik millete, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz diye... Millet İttifakı’nın iktidara geldikten sonra gerilimi düşürmesi gerekir. AK Parti’yi düşmanlaştırmadan, MHP’yi düşmanlaştırmadan yoluna devam etmeli.”

BAŞKANLAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRSÜN

“Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka bir partiye teslim ediyoruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. Seçildiler, bulundukları kentin bir güvenini kazansınlar.”