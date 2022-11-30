‘Adaya değil güçbirliğine oy isteyeceğiz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir tekil adaya oy istemek CHP’nin kitabında yoktur” diyerek, yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme, adaya değil güçbirliğine oy isteyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapacağı yeni vizyon açıklamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

CHP’NİN GENLERİNE AYKIRI

“Önümüzde bir vizyon zirvemiz var. Bu zirvede yol arkadaşlarıma, halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Sadece bir tekil adaya, şahsım kafalarına oy istemek CHP’nin kitabında yoktur. CHP’nin genlerine aykırıdır bu zaten. O kafa saray kafasıdır. Bu saraylılar farklı bir şey bilmedikleri için sabah, öğle, akşam ‘Adayınızı açıklayın’ diye bağırırlar. Aslında ne kadar zavallı bir duruma düştüklerini bütün toplum görüyor.

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YEPYENİ BİR SİSTEM

Geçenlerde Erdoğan çıktı bir vizyon açıkladı. 2.5 saat tek başına kürsüdeydi. Başka kimse yoktu, çünkü başka bir kişiyi asla istemez, her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım demek. Biz böyle bir anlayışla yarının Türkiye’sini zaten inşa edemeyiz. CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek, dar bir siyasal anlayışla da oy istemeyecek. CHP, bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. Yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. Adaya oy istemeyecek, güçbirliğine oy isteyecek. Gücümüzü temerküz ettireceğiz. CHP oyları daha iyi bir yaşam için, daha adil bir düzen için, yeni bir Türkiye hayali için.

YENİ BİR NEFESLE GELİYORUZ

Biz sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. Krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Yeni bir nefesle geliyoruz. Neyin düzgün, neyin doğru olduğunu bilenlerin nefesleriyle geliyoruz yani vatanseverlerle birlikte geliyoruz.”

EY DÜNYA SEN DE 3 ARALIK’I BEKLE

Kılıçdaroğlu “Dünyaya da seslenmek isterim” diyerek şöyle konuştu: “Ve ey dünya, insanımız senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağı senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla mahkûm ve mecbur değiliz. Ve dünyaya sesleneceğiz, ‘Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz’. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık’ı bekle.”

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SABAH ERKENDEN ‘YAZ SAATİ’VİDEOSU

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah erken saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kış saatine geçilmemesini eleştirdi. Bu konuda hazırlattığı sağlık raporunun sonuçlarını açıklayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu trajedidir. Biyolojik saatimizin en önemli uyarısı günışığıdır. Günışığı bir sinyaldir, bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler ve kanser gibi hastalıklar için önemli risk teşkil ediyor.”