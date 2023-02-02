Aday turları başladı

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Adayın açıklanması beklenen 13 Şubat’taki buluşmanın ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İlk tur görüşmeleri bu hafta tamamlayacak Karamollaoğlu’nun haftaya ikinci tura çıkacağı belirtiliyor. Adayın kamuoyuna ne zaman ve nasıl ilan edileceğini de bu görüşmelerinde netleştirmeye çalışacak. Karamollağlu’nun turlarının dışında masa ortaklarının kendi aralarında da ikili görüşmeler yapabilecekleri vurgulanıyor. Kulislerde ise adaylıktaki düğümün, Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinde çözüleceği konuşuluyor.