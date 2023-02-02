Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aday turları başladı

Güncelleme Tarihi:

#6’Lı Masa#Temel Karamollaoğlu#Ali Babacan
Aday turları başladı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

6’lı Masa’da aday turları başladı.

Haberin Devamı

Adayın açıklanması beklenen 13 Şubat’taki buluşmanın ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İlk tur görüşmeleri bu hafta tamamlayacak Karamollaoğlu’nun haftaya ikinci tura çıkacağı belirtiliyor. Adayın kamuoyuna ne zaman ve nasıl ilan edileceğini de bu görüşmelerinde netleştirmeye çalışacak. Karamollağlu’nun turlarının dışında masa ortaklarının kendi aralarında da ikili görüşmeler yapabilecekleri vurgulanıyor. Kulislerde ise adaylıktaki düğümün, Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinde çözüleceği konuşuluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#6’Lı Masa#Temel Karamollaoğlu#Ali Babacan

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter