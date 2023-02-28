‘Aday’ toplantısı öncesi kritik buluşma

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günkü 6’lı Masa toplantısı öncesinde dün sürpriz bir şekilde bir araya geldi. 2 saate yakın süren görüşmenin ardından, “olumlu havada geçti, rahatsızlık konuları önemli ölçüde aşıldı” değerlendirmesi yapıldı. İki liderin “ortak aday” konusunda da mutabık kaldığı belirtilirken, kulislerde, “aday düğümünde de çözüm sürecine girildiği” yorumları öne çıktı.

BİZ DE RAHATSIZ OLDUK

Kulislere göre, ilişkilerde rahatsızlık yaratan başlıkların masaya yatırıldığı görüşmede, Akşener ile ilgili, “dosya” iddiasıyla İYİ Parti cephesinde tepkilere yol açan eski bakan Yaşar Okuyan da önemli gündem başlıklarından oldu. Akşener, “ağabey” diye hitap ettiği Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını anımsatarak, Okuyan’ın yanı sıra bazı isimlerin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kılıçdaroğlu da, Okuyan’ın açıklamalarının kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Okuyan’ın kendisine dosya verdiği iddiasını da yalanlayan Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarının hemen ardından istifasının istendiğini, ardından da partiyle ilişiğinin kesildiğini söyledi. CHP kaynakları da Hürriyet’e, “Kemal Bey’le o son görüşmesi tümüyle randevusuz. Özel kaleme gelmiş, özür için geldiğini belirtip ‘Kemal Bey’in yanına girebilir miyim’ demiş. Genel Başkan da orada zaten istifa etmesini söylemiş. Ya istifa edecek ya da disipline verilecekti, gereği de yapıldı zaten” bilgisini verdiler.

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ADAY DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜR MÜ

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, “gayet olumlu geçti” dediği görüşmenin ardından kulislere iki liderin “ortak aday” konusunda mutabık kaldıkları, “adaylık düğümünün de çözüm yoluna girdiği” yorumları yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının konuşulup konuşulmadığı konusunda bir bilgi verilmezken, kulislerde şu değerlendirme öne çıktı: “İYİ Parti çevrelerinde dillendirilen Meral Hanım’ın tek güçlü yardımcı olarak görev alacağı kabine kompozisyonunun Kemal Bey tarafından da olumsuz karşılanmadığı biliniyor. Kemal Bey zaten yakın çevresine, ittifakın ikinci büyük grubu olarak daha çok bakanlığa sahip olacaklar, çünkü oy oranına göre bakanlık paylaşımı yapılacak, bu durumda zaten otomatikman diğerlerinden daha güçlü bir konumda olacak diyor. Bütün bu gelişmeler Kemal Bey’in adaylığı önünde pek bir engel kalmadığı izlenimi veriyor.”

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PAZARLIK İDDİASI ASILSIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık’ iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır” dedi.

Öte yandan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli illerden gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine yerleşen depremzede ailelerle bir araya geldi.

6’LI MASA’DA YOĞUN MESAİ

6’lı Masa’nın perşembe günkü toplantısıyla ilgili dün yoğun bir mesai de yaşandı. Ev sahibi Karamollaoğlu, Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştükten sonra perşembe günkü toplantının gündemini netleştirecek.