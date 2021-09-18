‘Aday sayısı sorun yaratmaz’

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Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gecede üzeri çıplak dansçının semazen temalı dans gösterisine yönelik tepkilere de şu yanıtı verdi:

“İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bir açıklama var, diyor ki; ‘Bu sema falan değil modern dans.’ Ben şunu anlamıyorum hakikaten, çocuklar kalacak yurt bulamıyor, bazılarının derdi de kim nerede çıplak dans etmiş o. Milletten iyice koptular, bıraksınlar bu boş gündemleri, milletin derdiyle uğraşsınlar. Milletimizin sıkıntısı büyük.”