Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtıYunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

‘Aday sayısı sorun yaratmaz’

#Millet İttifakı#Faik Öztrak#CHP
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanlığı seçiminde millet İttifakının aday sayısı konusunda, “Genel Başkanımız da Sayın Meral Akşener de bu konuda fikirlerini ifade ederken bu konunun millet ittifakının iktidarının önünü tıkamayacağını açık seçik söylüyorlar. Millet ittifakı içinde bu konular sorun yaratmaz” dedi.

Haberin Devamı

Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gecede üzeri çıplak dansçının semazen temalı dans gösterisine yönelik tepkilere de şu yanıtı verdi:

“İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bir açıklama var, diyor ki; ‘Bu sema falan değil modern dans.’ Ben şunu anlamıyorum hakikaten, çocuklar kalacak yurt bulamıyor, bazılarının derdi de kim nerede çıplak dans etmiş o. Milletten iyice koptular, bıraksınlar bu boş gündemleri, milletin derdiyle uğraşsınlar. Milletimizin sıkıntısı büyük.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millet İttifakı#Faik Öztrak#CHP