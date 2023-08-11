‘Aday olursam önce aileme söylerim’

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi:

“Grup Başkanlığı’nı yapış biçimimizle ilgili yarattığımız bir sıkıntı, bir tartışma yok ama kaynağı belli olmayan birçok haber servis ediliyor, ne niyetle yapılıyor bilmiyorum. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra Genel Başkan ile paylaşacağım. Genel Başkan ile paylaştığım sırada, ben nasıl düşünüyorum söyleyeceğim, Genel Başkan ne düşünüyor öğrenmek isteyeceğim. Ama şu anda aramızda bir gerilim yok. Birileri sadece haber üretiyor.”

ANADOLU TURU

Özel, Grup Başkanlığı’ndan istifa edeceği iddiaları için de “Hakkımdaki ‘İstifa ediyor, Anadolu turuna başlıyor’ haberlerini birileri maksatlı çıkarıyor. Ben senelerdir Anadolu turu atıyorum, bundan sonraki süreçte genel başkanlıkla ilgili karar verirsem Anadolu turu atarım. Bu kararı vermezsem de yerel seçimlere gidildiği için Anadolu’ya giderim tabii” dedi.