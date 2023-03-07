Aday Kılıçdaroğlu... İşte yönetim planı

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6’LI Masa’da, İYİ Parti’nin masadan kalkmasıyla sonuçlanan aday krizi 4. günün sonunda aşıldı. İYİ Parti’nin dönüşüyle 6 liderin katılımıyla dün yapılan 6’lı Masa’nın toplantısının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı.



Üzerinde uzlaşılan yol haritasına göre diğer genel başkanlar da cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için ise yol haritasında, “Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır” denildi.



MİTİNG GİBİ TOPLANTI



Kılıçdaroğlu’nun adaylığı, toplantının yapıldığı SP Genel Merkezi’nin önünü miting alamına çeviren kalabalık partili grubuna ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından açıklandı. Parti bayrakları yerine Türk bayrakları taşıyan partililer, “Hak hukuk adalet” ve “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıp, “Güneşli günler göreceğiz” marşını söyledi.



BU GECENİN HÜRMETİNE



Temel Karamollaoğlu, 5 saati aşkın süren toplantının ardından yanına liderleri de alarak yaptığı açıklamada, “Bugün Beraat Kandili’ni idrak ediyoruz. 3 ayların içindeyiz. Ramazana çok kısa zaman kaldı. Cenabı Hak’kın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyorum” dedi, ardından da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını duyurdu.



AYNI SOFRADA BULUŞTURACAĞIZ



Aday ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında şöyle dedi:



“Yunus Emre ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ der. Biz Yunus Emre’nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye’nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için toplandık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşun açken, tok yatmamaktır, tek bir çocuğun bile yatağa aç girmemesidir, zulmün sona ermesi, hakkın hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye’yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye’yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.”



KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK



Millet İttfakı’nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketimizin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlara bu mübarek Berat Kandili gecesinde Allah’tan rahmet diliyorum. Ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin, ahlakın ve adaletin iktidarını birlikte kuracağız, yolumuz açık olsun.”

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12 MADDELİK YOL HARİTASI

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A ÖZEL DÜZENLEME

6’LI Masa’nın dünkü toplantısında liderler Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde de uzlaştılar. 12 maddelik yol haritası şöyle:

1- Geçiş sürecinde Türkiye’yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

2- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacaktır.

3- Geçiş sürecinde Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır.

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4- Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

KARARNAME İLE BELİRLENECEK

5- Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

6- Geçiş sürecinde cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.

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KARARLAR LİDERLERİN UZLAŞISIYLA

8- Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

9- Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin işbirliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

10- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.

11- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.

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12- İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır.”

GEREKÇE: YASAL ENGELE KARŞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili ifadenin, hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığı görevlerini yürütmelerinin önündeki engeli ortadan kaldıracak yasal düzenleme ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi. Kulislerde, seçimlerden sonra gerekli yasal düzenlemenin yapılmasının ardından bu görevlendirmelerin gerçekleştirileceği vurgulanıyor.

