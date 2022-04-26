Aday için 'uzlaşmacı' kriteri

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Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde 6 saate yakın süren görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, henüz isimlendirilmeyen ittifakın adayının ilk kez üzerinde uzlaşılan profili çizildi. Ortak aday çıkarma konusunda daha önce uzlaşan liderlerin açıklamasında, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” denildi.

SEÇİM İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞTİRİLECEK

Liderler, 6’lı masanın adayını ise seçim tarihine göre ileride belirlemeyi kararlaştırdı.

Liderler, geçmişte merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a da ev sahipliği yapan DP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Gültekin Uysal’ın makam odasındaki iftar buluşmasında, seçim işbirliğini derinleştirerek sürdürmeyi de kararlaştırdı. İttifak seçenekleriyle ilgili tartışmaları akıllara getiren bu kararlılık ortak açıklamaya, “iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik” sözleriyle yansıdı. Sandık güvenliğine ilişkin ortak çalışmanın startı da verilirken, önümüzdeki buluşmaların önemli gündem başlıklarını ittifak seçeneklerinin oluşturması bekleniyor.

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Görüşmede alınan karar doğrultusunda 6 partinin ilgili kurmayları, “siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması” konularında yasal hazırlık yapmakla görevlendirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarıyla birlikte üzerinde çalışılacak bu başlıkları, iktidara gelmeleri halinde yapacakları ilk işler olarak saymıştı. Liderlerin 4. buluşmasının ev sahipliğini ise 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Bakanı Ahmet Davutoğlu yapacak.