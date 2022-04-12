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Aday göstermedik göreve davet ettik

#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Mansur Yavaş
Aday göstermedik göreve davet ettik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin, “Biz Zafer Partisi olarak aday olarak göstermedik. Biz kendisini göreve davet ettik” dedi.

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Dün akşam, CNN TURK’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuk olan Özdağ şunları söyledi: “Biz Zafer Partisi olarak aday olarak göstermedik. Biz kendisini (Mansur Yavaş’ı) göreve davet ettik. Millet İttifakı kendisini aday göstermezse bir teklif götürürüz dedik. Kendisini adayımız diye takdim etmedik. Bu çok ciddi nezaketsizlik olurdu.”

KENDİSİYLE GÖRÜŞMEDİM

Mansur Yavaş’ın “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Yapılan açıklamalar bilgim ve rızam dışındadır” açıklamasına karşın Özdağ, “Mansur Yavaş aday değilim demiyor. Millet İttifakı kendisini aday gösterdiğinde hayır mı diyecek? Biz kamuoyunda en fazla desteği olan adayı gösterdik. Yavaş’ın arkasında çok ciddi bir kamuoyu desteği var” diye konuştu. Yavaş’la görüşmediğini de belirten Özdağ, “Açıklama yapmadan önce Mansur Yavaş ile görüşmedim. Yavaş’la görüşmüş olsaydım bu komplo olurdu” ifadesini kullandı.

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Mansur Yavaş

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