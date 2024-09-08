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ADASO Başkanı Kıvanç 2025-2027 Orta Vadeli Programı değerlendirdi

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#ADASO#Adana#Enflasyon
ADASO Başkanı Kıvanç 2025-2027 Orta Vadeli Programı değerlendirdi
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 11:11

Ekonominin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, açıklanan programın Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için önemli hedefler içerdiğini belirterek, enflasyonla mücadelenin büyümeden feragat edilmeden sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

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 ADASO Başkanı Kıvanç, programın ülke ekonomisine ve tüm sektörlere hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare içinde hazırlanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin geniş kapsamlı bir ekonomik program uyguladığı bu dönemde, OVP'nin güncellenmesi ileriye dönük stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. İş dünyası olarak temel beklentimiz; finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesidir. Orta Vadeli Program’da fiyat istikrarının tesis edilmesi için sıkı para ve mali politikaların uygulanması, enflasyonla mücadelede kararlılığı göstermektedir. Ancak, bu süreçte büyüme hedeflerinden taviz verilmemesi de iş dünyası açısından kritik bir unsurdur.”

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Küresel ve bölgesel jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, Türkiye’nin yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kıvanç, aynı zamanda mali disiplinin ve sürdürülebilir istihdamın sağlanmasının da ekonominin geleceği için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Kıvanç, özel sektörünün yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracat odaklı çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Kıvanç, Orta Vadeli Program’ın para politikası, maliye politikaları ve yapısal reformların uyum içinde uygulanmasının, dezenflasyon sürecine ve refah artışına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, programın ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

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#ADASO#Adana#Enflasyon

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