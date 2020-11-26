MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdapazarı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
GeriGündem Adapazarı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Adapazarı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adapazarı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adapazarında zincirleme kaza: 2 yaralı
Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı-Karasu karayolu Poyrazlar Gölü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Hamdi Belin yönetimindeki 54 AAL 436 plakalı kamyonet, önünde giden Mohammad Sabrı Almasarını yönetimindeki 54 MA 1483 plakalı otomobilin sürücüsünün dönüş yapmak istediğini fark edince yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Halil İbrahim Erdem yönetimindeki 34 RN 6744 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde dönüş yapan otomobile çarptı.

Kazada, kamyonete çarpan otomobildeki 2 kadın yaralanırken, sürücü Halil İbrahim Erdem de şok geçirerek fenalaştı. Yaralı 2 kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle