Adapazarı'nda yan yatan araçta yangın paniği! Depodaki sızıntıyı sakızla durdurdular

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Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil ile Ş.K. (58) yönetimindeki 54 ACA 850 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak yan yattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ş.U. ile araçta bulunan çocuğu Ö.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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FACİAYA SAKIZLI ÖNLEM

Kaza sonrası otomobilden yakıt sızdığını fark eden itfaiye ekipleri, muhtemel bir yangın veya patlama riskine karşı hızlı şekilde önlem aldı. Yakıt deposundaki sızıntıyı geçici olarak sakızla tıkayan ekipler, akaryakıtın yola yayılmasını engelleyerek muhtemel bir faciayı önledi.

EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI

Ardından araç güvenli şekilde bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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