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Adapazarı'nda yan yatan araçta yangın paniği! Depodaki sızıntıyı sakızla durdurdular

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#Sakarya#Kaza#Sakız
Adapazarında yan yatan araçta yangın paniği Depodaki sızıntıyı sakızla durdurdular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 13:38

Sakarya'da kamyonla çarpıştıktan sonra bariyerlere saplanan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza sonrasında aracın deposundan sızan akaryakıtın patlamaya yol açmasını önlemek isteyen itfaiye ekipleri, sızıntıyı sakızla tıkayarak olası bir facianın önüne geçti.

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Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil ile Ş.K. (58) yönetimindeki 54 ACA 850 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak yan yattı.

Adapazarında yan yatan araçta yangın paniği Depodaki sızıntıyı sakızla durdurdular

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ş.U. ile araçta bulunan çocuğu Ö.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Adapazarında yan yatan araçta yangın paniği Depodaki sızıntıyı sakızla durdurdular

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FACİAYA SAKIZLI ÖNLEM

Kaza sonrası otomobilden yakıt sızdığını fark eden itfaiye ekipleri, muhtemel bir yangın veya patlama riskine karşı hızlı şekilde önlem aldı. Yakıt deposundaki sızıntıyı geçici olarak sakızla tıkayan ekipler, akaryakıtın yola yayılmasını engelleyerek muhtemel bir faciayı önledi.

Adapazarında yan yatan araçta yangın paniği Depodaki sızıntıyı sakızla durdurdular

EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI

Ardından araç güvenli şekilde bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Sakarya#Kaza#Sakız

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