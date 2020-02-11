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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi

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Adapazarı'nda toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi

ADAPAZARI’nda, dün akşam bir binanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 katlı ev boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde, Adapazarı Süleymanbey Mahallesi’nde S.B.P.’ye ait iki katlı evin önünde, arazinin eğimli olması nedeniyle yaklaşık 3 metre çapında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, evin tahliye edilmesi gerektiği bildirdi. Jandarma ekipleri evin kullanılmaması için etrafı şerit altına aldı.

Adapazarında toprak kayması sonucu 1 ev tahliye edildi

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