Adanur da katledildi: Takıntılı katil

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İstanbul Başakşehir’de Adanur Uzkul (23), bir tekstil firmasında muhasebeci olarak çalışıyordu. Evde ailesiyle yaşayan Adanur’un karşı komşusu Suriyeli Abdurrahman Hamo’ydu. O da ağabeyi ve yengesi ile yaşıyordu. Hamo, Adanur’la aynı firmada çalışıyordu. Hamo bir yıldır Adanur’a sevgili olmayı teklif ediyor ancak genç kız her seferinde reddediyordu. Hamo’nun ısrarlı tutumu artık taciz boyutuna ulaşmıştı. Adanur’un ailesi Hamo’nun ailesiyle görüşerek kızlarının rahatsızlığını iletti ancak yine de Hamo’nun tavırlarında bir düzelme olmadı.

Hamo, pazar gecesi 22.30 sıralarında Adanur’un evinin önüne gitti. Konuşmak için onu aşağı çağırdı. Kısa süren konuşmanın ardından Hamo, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartarak Adanur’un başına doğru ateş etti. Genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Hamo daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

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UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Olayı gören mahalle sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekibi ağır yaralı Adanur’u hastaneye kaldırırken, Hamo’nun öldüğü belirlendi. Hamo’nun cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Adanur da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adanur Uzkul’un aile yakını “Yaklaşık 1 senedir Adanur aynı işyerinde çalışan yabancı uyruklu bir erkek tarafından rahatsız ediliyordu. Daha önce birçok kez taciz etmiş, uyarılara rağmen de devam etmiş. Önceki akşam da kapının önüne çağırmış. Görüşürlerken önce Adanur’un kafasına ateş etmiş sonra da kendisinin. Suriyeli bir aile diye biliyoruz, zaten aynı mahallede de oturuyorlar. Hatta Adanur’un ailesi karşı tarafın ailesini dahi uyarmış. Şimdi otopsi işlemleri devam ediyor, tamamlanınca Bitlis’e götüreceğiz” dedi.