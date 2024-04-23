Ada’nın yürek yakan dramı

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan’da 19 Nisan tarihinde 00.00 sıralarında, Ada Nur Uzuner (19), 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım’ın otomobilindeydi. Mert Satarım yolda arkadaşlarıyla karşılaştı. Arkadaşları, kaçırıldığını iddia ettikleri kızı kurtarmaya gittiklerini söyleyerek Mert Satarım’ı da çağırdı. Satarım ve arkadaşları, kızı kaçıran kişinin bulunduğu eve gitti.

‘ANNE ÖLME, ÖLME’

Şüpheli, karşısında kızın yakınlarını görünce paniğe kapılarak silahla evden dışarıya ateş açtı. Kurşunlardan biri o sırada otomobilden inen Ada Nur Uzuner’e isabet etti. Satarım ile birlikte olan grup da eve ateş ettikten sonra kaçtı. Oğlunun yanında yaralı halde uzun süre yerde yatan Ada, olay yerinde hayatını kaybetti. Ada Nur Uzuner’i öldüren ve çevresinde ‘Azad’ diye tanınan Gaffur Engiz ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Mert Satarım’ın eşi ve Ada Nur Uzuner’in ablası İstek Uzuner, “Katillerin bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Kardeşimin ardında 3 yaşındaki çocuğu kaldı. Kardeşim suçsuz yere öldürüldü” dedi. Ada Nur Uzuner’in kardeşi Sedef Uzuner ise “Ablam yere düşüyor ve kimse onu hastaneye götürmüyor. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı, oğlu ablamın kanı içindeydi. Ablamın başında 1 saat beklemiş. Oğlu üstüne koşmuş ‘Anne ölme, ölme’ diye bağırmış. Bize geldiğinde de ‘Annem öldü’ dedi. Ablam çocuğuyla arabadan iniyor, direkt vuruluyor. Çocuğu onu o durumda görüyor. Psikolojisi şu anda çok bozuk. Yeğenimi getirdik buraya, ‘Annem öldü mü? Annem öldü mü?’ diye soruyor. O kurşun yeğenime de gelebilirdi” ifadelerini kullandı.