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Adana'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

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#Adana#Sağanak#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 17:33

Adana'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Şiddetini azalan yağış devam ediyor.

Adanayı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Adanayı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

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#Adana#Sağanak#Fırtına

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