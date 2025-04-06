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Adana’yı portakal kokusu sardı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Türkiye Kültür Yolu Festivali#Adana
Adana’yı portakal kokusu sardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Türkiye Kültür Yolu Festivali’ Adana’dan start aldı. Festival kapsamında yer alan 13’üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu.

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TÜRKİYE genelinde 20 şehri kapsayan ve 8 ay sürecek festivalin bu yıl da ilk durağı olan Adana, 5-13 Nisan tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentte 9 gün boyunca 50’den fazla noktada yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Vali Yavuz Selim Köşger ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi’nin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile Adana Müze Kompleksi’nde festivalin açılış programı gerçekleştirildi.

Adana’yı portakal kokusu sardı

KÜLTÜR VE FESTİVAL ŞEHRİ

Programda konuşan Vali Köşger, “Adana festivaller, karnavallar şehri. Kültür Yolu Festivali’nin 2’ncisini bugün verdiğimiz startla Adana’da başlatmış olduk. Aynı zamanda Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın da 13’üncüsü eşzamanlı olarak gerçekleşiyor. 9 günde çok sayıda etkinlik olacak. Adana’da 5 duyuya hitap eden tek festivali gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Konuşmaların ardından Vali Köşger ve Selim Terzi, Adana Müze Kompleksi’ndeki çeşitli sergileri gezdi.   ◊ 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Türkiye Kültür Yolu Festivali#Adana

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