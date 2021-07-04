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HaberlerGündem HaberleriAdana'yı 15 dakikalık sağanak vurdu! Yolda biriken suya atladı, görenler şaştı kaldı
GeriGündem Adana'yı 15 dakikalık sağanak vurdu! Yolda biriken suya atladı, görenler şaştı kaldı
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Gündem
Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Adana'yı 15 dakikalık sağanak vurdu! Yolda biriken suya atladı, görenler şaştı kaldı

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Adana'yı 15 dakikalık sağanak vurdu! Yolda biriken suya atladı, görenler şaştı kaldı

Adana'da aniden bastıran sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşarken, bir kişi de sıcakların ardından yağan yağmurda yolda biriken suya atladı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 1 haftadır 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, aniden bastıran yağmura dışarıda yakalananlar iş yerlerinin sundurmalarına sığındı. 15 dakika süren yağışta yollarda su birikintileri oluştu. Bu arada bir kişinin sıcak havanın ardından kendisini su biriken yola yüzüstü attığını görenler şaşkınlık yaşadı.

'YAZLIK AYAKKABIM ISLANDI'

Yağmura hazırlıksız yakalandığını belirten Mustafa Cambazoğlu (53), ‘’Dünkü havaya bak. Bir de şimdiki havaya bak. Islanmamak için buraya sığındık. Yazlık ayakkabım da hep ıslandı. Beklenmeyen bir durumdu sağlık olsun’’ dedi.

Serkan Cambazoğlu (19) ise havanın 1 haftadır 45 derece olduğunu, yağmurla birlikte havanın güzelleşmesini umduğunu söyledi.

Adanayı 15 dakikalık sağanak vurdu Yolda biriken suya atladı, görenler şaştı kaldı

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