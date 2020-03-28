Adana'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Adana'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Adana Türkiye’nin en kalabalık olan altıncı şehridir. Toros dağlarının güneyinde ve Seyhan nehrinin kıyısında kurulmuş bir şehirdir. Lezzet turizminin odak noktalarından biridir. Adana geçmişten bu yana hem mutfağı ile hem mimarisi hem de tarihi ile herkesi kendine hayran bırakan bir şehirdir. Adana gezilecek yerler bakımından çok zengin bir şehirdir.

Adana İlçeleri

Adana ili 15 adet ilçeye sahiptir. Adana ilçeleri; Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir’dir.

Adana Hangi Bölgede?

Adana Akdeniz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Adana ili; Osmaniye, Mersin, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş illeri ile komşudur.

Adana Gezilecek Yerler

Adana’da hem tarihi açıdan hem de orman ve nehrin etrafında ve şehir içinde gezecek birçok yer bulunuyor. Adana’da gezilip eğlenilecek birçok alan bulunuyor.

Sabancı Merkez Camii: 10 yıl süren inşaatı ile Adana’nın en fazla ziyaret edilen yerlerinden biridir. 28500 kişilik bir camiidir.

Adana Merkez Park: Seyhan Nehrinin kıyısında kurulan Türkiye’nin en büyük parkıdır. Şehrin içerisinde huzur bulunacak bir yerdir. Park içerisinde bir alışveriş merkezi ve Sabancı Merkez Camii de bulunmaktadır.

Seyhan Gölü / Barajı: Hem yerli halkın hem de turistlerin Adana’da mutlaka uğradıkları bir yerdir. Harika manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini oldukça çeken bir yerdir. Seyhan Baraj gölünde hem tekne turu yapılabilir hem de restoran ve kafelerde vakit geçirilebilir.

Göksu Nehri: Feke ilçesinde bulunan ve Toros Dağlarının eteklerinde, doğal bir güzelliğe sahip Göksu nehri bulunuyor. Turistik bir ilçe olan Feke zengin akarsu yatakları bulundurur. Ormanlar ile iç açıcı manzaralar sunan bir yerdir.

Kapıkaya Kanyonu: Adana2nın Karaisalı ilçesinde bulunan doğa yürüyüşleri, yamaç tırmanışları için oldukça güzel bir yerdir. Kanyon fotoğraf meraklısı kişiler içinde çok fazla güzel manzara içeren bir yerdir. 7250 metre uzunluğunda yürüyüş rotasına sahip bir kanyondur.

Adana Tarihi Yerler

Birkaç yıl öncesinde henüz trafiğe açık olan Taş Köprü dünyanın en eski trafiğe açık olan köprüsüdür. Ulu Camii, saat kulesi, Etnografya ve arkeoloji müzeleri, Varda köprüsü ve Anavarza antik kenti gibi birçok tarihi yer mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Taş Köprü: Tam olarak hangi dönemde yapılmış olduğu hala belirlenemeyen çok eski bir köprüdür. Özellikle akşam saatlerinde çok güzel manzaraya sahip bir köprüdür.

Ramazanoğulları (ulu) Camii: 16. Yüzyıldan bugüne kadar gelen bir camiidir. 1541 yılında Ramazanoğulları Beyliği döneminde yapılmıştır.

Büyük Saat Kulesi: 1881 yılında yapılmaya başlanan ve 1882 yılında tamamlanan bir saat kulesidir. 32 metre kadar yüksekliğe sahiptir.

Tarihi Kazancılar Çarşısı: Büyük saat kulesinin yanında bulunana bu çarşı birçok dükkanın bulunduğu bir yerdir. Adana’ da yenilebilecek en iyi kebaplardan biri burada yenilebilir.

Adana Arkeoloji Müzesi: 1924 yılında kurulan arkeoloji müzesi Bizans, Roma ve Hitit dönemlerindeki birçok eserin sergilendiği bir müzedir.

Varda Köprüsü: Karaisalı ilçesinde bulunan tarihi bir köprüdür. 1900’lü yılların başında Almanlar tarafından Berlin – Bağdat ticaret yolu için yapılmıştır. 2012 yılında James Bond filmlerinden biri olan “Skyfall” filminde de kullanılan çok güzel bir köprüdür.

Anavarza Antik Kenti: Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Köyü’nde M.Ö. 1. Yüzyıla kadar geçmişi bulunan bir antikkenttir.