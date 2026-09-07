Adana'nın iki ilçesinde orman yangını

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Adana'nın Feke ilçesinde Mansurlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
KARAİSALI İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.