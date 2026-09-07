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Adana'nın iki ilçesinde orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Adana#Feke
Adananın iki ilçesinde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 16:37

Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Adana'nın Feke ilçesinde Mansurlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri yönlendirildi.

Adananın iki ilçesinde orman yangını

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Adananın iki ilçesinde orman yangını

KARAİSALI İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adananın iki ilçesinde orman yangını

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adananın iki ilçesinde orman yangını

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#Orman Yangını#Adana#Feke

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