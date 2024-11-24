Nevşehir, Ordu, Kayseri ve Adana'nın Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde okullar tatil edildi

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Kentin yüksek rakımlı Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi. (DHA)

KAYSERİ'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (Özel eğitim kurumları ve kurslarda dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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ORDU’NUN 15 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçelerimizdeki okulların tamamında eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün ara verildi” denildi.

Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, “Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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NEVŞEHİR'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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