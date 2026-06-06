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Adanalılar isyan etti: Şehir olduğu gibi yanıyor! Yerde beton yok, lav var

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#Sıcak Hava#Sıcaklık#Adana
Adanalılar isyan etti: Şehir olduğu gibi yanıyor Yerde beton yok, lav var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 14:45

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığındı. Vatandaşlardan Adnan Demir, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor" derken, Özgün Mert ise, "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" dedi.

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Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Haziran ayının ilk günlerinde park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaştı. Hal böyle olunca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarda gölgelik alan aradı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek serin havanın tadını çıkarttı.

Adanalılar isyan etti: Şehir olduğu gibi yanıyor Yerde beton yok, lav var

"ADANA'YI TERK ETMEK LAZIM"

Vatandaşlardan Adnan Demir, sıcaklığın katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor. Vatandaşlar bence evden dışarıya çıkmasınlar. Çıktıklarında da park veya bahçe gibi yerler bulup buralarda takılsınlar. Gündüz vakti kesinlikle çıkılmamalı. Şuanda kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok terledim" dedi.

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Adanalılar isyan etti: Şehir olduğu gibi yanıyor Yerde beton yok, lav var

"YERDE BETON YOK, LAV VAR"

Özgün Mert ise, "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum. Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" ifadelerini kullandı.

Adanalılar isyan etti: Şehir olduğu gibi yanıyor Yerde beton yok, lav var

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#Sıcak Hava#Sıcaklık#Adana

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