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Adanalı ünlü kadayıfçı Olcay Tekin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

#Adana#Olcay Tekin#Silahlı Saldırı
Adanalı ünlü kadayıfçı Olcay Tekin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana’da arkadaşının tamirhanesinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan ünlü kadayıfçı Olcay Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin, tatlı imalathanesine gitti. Tekin, buradan da komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına gitti.

7 EL ATEŞ ETTİ

Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi tabancayla Tekin’e 7 el ateş etti. Daha sonra zanlı yaya olarak kaçıp bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Tekin ise tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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3 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Bundan 3 yıl önce de Tekin'in iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı, yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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#Adana#Olcay Tekin#Silahlı Saldırı

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