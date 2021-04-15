Adanalı kaptan okyanusta merdivenden düşüp öldü
Brezilya’ya seyir halindeki DS Sofie Bulker gemisinde 2’nci kaptan Erdem Bulat (30), merdivende dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, önceki gün Atlas Okyanusu açıklarında meydana geldi. Kongo’dan Brezilya’ya yola çıkan DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2’nci kaptanı Erdem Bulat temizlik kontrolü için ambara gitmek istedi.
Ambara indiği sırada dengesini kaybeden Erdem Bulat, 8 metrelik merdivenden zemine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulat’ın cenazesinin hafta sonu Adana’nın Pozantı ilçesindeki ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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