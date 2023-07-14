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Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu

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#Adana#Sıcaklık#El Nino
Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 09:19

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da ‘El Nino’ sıcakları etkisini gösterirken, 250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren ustalar kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalıştı.

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana’da ‘El Nino’ sıcakları etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ise ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oldu.

İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. 250 derece ölçülen fırının başında çalışan ustalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretimlerine aralıksız devam ediyor.

Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu

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BUZLU SUYLA SERİNLEDİLER

Yazın bol bol soğuk içecek tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.

Fırıncılardan Can Delibalta, “Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi. Meteoroloji dahi yer yer sıcaklık 60 dereceye ulaşacak diyor. Biz burada dışarıdaki sıcakların 4 katı fazlasıyla çalışıyoruz. Bu da bizim ekmek paramız. Ancak işimizi çok seviyoruz. Sevmesek zaten bu iş yapılmaz. Fırının başında işimiz bitince kafamızı buzlu suya sokuyoruz. Dondurma yiyoruz, soğuk su ve içecek içiyoruz. Ancak o şekilde serinliyoruz. Dönüşümlü olarak fırın başında duruyoruz başka yolu yok. Bir an önce sıcakların bitmesini istiyoruz. Allah meslektaşlarımıza ve dışarıda çalışmak zorunda olan bütün herkese yardım etsin” diye konuştu.

Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu

Fırın çalışanı Ayhan Yalçın ise sıcaklarla baş etmekte zorlandıklarını belirterek, “Bizleri ancak buzlu su kesiyor. Çok sıcak. Bu sıcaklarda ancak ekmek parası için çalışıyoruz” dedi.

Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu

Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu

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#Adana#Sıcaklık#El Nino

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