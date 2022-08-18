Adanalı balıkçılar 15 Eylül’e hazırlanıyor

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Doğu Akdeniz’e kıyısı olan kentte balıkçılar av yasağının kalkacağı 15 Eylül öncesi ağlarını onarıp, teknelerine bakım yapmaya başladı. Karaya çekilen balıkçı teknelerinin arızaları gideriliyor, boyaları yenileniyor ve baştan aşağı tüm eksiklikleri gideriliyor. Sürdürülebilir balıkçılık adına denizlerdeki başıboş ağ baskısının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan QR kodlu markalar da balıkçılara dağıtıldı ve bilgilendirme seminerleri yapıldı. Kaçak avla mücadeleyi kolaylaştırmasının yanı sıra denizde kaybolan veya unutulan ağların sahibini bulmaya yarayan markalar, takılmaya başlandı.