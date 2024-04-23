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Adana'dan hırsız'dan 'pes' dedirten savunma... Çaldığı motosikletin çalındığını iddia etti

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#Adana#Polis#Motosiklet
Adanadan hırsızdan pes dedirten savunma... Çaldığı motosikletin çalındığını iddia etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 12:11

Adana’nın Seyhan ilçesinde park halindeki motosikleti, devreye giren alarma aldırış etmeden çalan 2 şüpheliden Süleyman H. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. Süleyman H. ifadesinde, “Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük” şeklinde konuştu.

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Olay, 15 Nisan’da saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Süleyman H., Ömer Ö.’nün park halindeki motosikletini düz kontakla çalıştırırken, yanındaki kişi ise cep telefonuyla konuşma bahanesiyle gözcülük yaptı. Şüpheliler, alarmın çalmasına aldırış etmeden çalıştırdıkları motosiklete binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE 5 MOTOSİKLET ÇALIP, SATMIŞ

Motosikletini yerinde bulamayan Ömer Ö.’nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Süleyman H.’nin, 3 ay içerisinde 5 motosiklet daha çaldığı tespit edildi. Süleyman H., Dağlıoğlu Mahallesi’nde caddede yürürken yakalandı. Emniyete götürülen Süleyman H. ifadesinde, “Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük. Önceki motosikletleri de bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosikletler bulunamazken, suç ortağı şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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#Adana#Polis#Motosiklet

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