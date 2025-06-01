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Adana'dan acı haber! Kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

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#Adana#Kayıp Genç#Seyhan Baraj Gölü
Adanadan acı haber Kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 09:07

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı. Cenaze incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki gölde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün cesedinin kıyıdan 1,5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Ekiplerce sudan tekneye alınan Gürbüz'ün cansız bedeni, ilk inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne götürüldü.

Adanadan acı haber Kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Adanadan acı haber Kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

NE OLMUŞTU?

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Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz için çalışma başlatmıştı.

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#Adana#Kayıp Genç#Seyhan Baraj Gölü

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