Adana'daki vahşet! Eşini iple boğarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sarıçam#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 10:14

Adana'nın Sarıçam ilçesinde eşi Nesrin Aladağ'ı (48) iple boğarak öldüren Naim Aladağ (53) ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı önce darbetti ardından iple boğdu. Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adanadaki vahşet Eşini iple boğarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktı

Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Nesrin Aladağ'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, "Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Adanadaki vahşet Eşini iple boğarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Naim Aladağ, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.

