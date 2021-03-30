MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama
GeriGündem Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama

ADANA’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 192 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 22- 28 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 145 adrese baskın yapıldı. 192 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 5 kilo 122 gram metamfetamin, 2 kilo 951 gram bonzai, 458 uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 57 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 162’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi